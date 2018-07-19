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بيان تحذيري لشركات مياه القليوبية والجيزة والشرقية بانقطاعات المياه غدا الجمعة

منذ 39 دقيقة
عدد القراءات: 106
بيان تحذيري لشركات مياه القليوبية والجيزة والشرقية بانقطاعات المياه غدا الجمعة

أصدرت شركات مياه الشرب في القليوبية والجيزة والشرقية اليوم الخميس 19 يوليو بيانات تحذيرية، حول انقطاع المياه غدا الجمعة، حتى يتمكن المواطنون من اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مياه الشرب، للتغلب على الانقطاعات المنتظرة.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: أم بيومي – منشية عبدالمنعم رياض – بيجام – المحلاوي بشبرا الخيمة، لمدة 10 ساعات، ابتداءً من الساعة 8 مساء غدٍ الجمعة 20/7/2018 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 21/7/2018، بسبب أعمال التطهير والغسيل الدوري لشبكات المياه.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: بين السريات – شارع جامعة القاهرة – شارع مراد – منطقة ميدان الجيزة – منطقة الدقي – منطقة العجوزة – شارع النيل، لمدة 6 ساعات، ابتداءً من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 20/7/2018 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 21/7/2018، نظراً لقيام شركة المقاولون العرب بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل مسار خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة.

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالشرقية أنه سيتم قطع المياه عن مدن وقرى مراكز كفر صقر، وأولاد صقر، وأبوكبير، وذلك ابتداءً من الساعة 9 صباح يوم السبت 21/7/2018، وحتى الساعة 9 صباح يوم الأحد 22/7/2018، نظراً لتوقف محطة مياه سنجها بسبب كسر خط 1000 مم خرسانة طريق بحر مويس مركز كفر صقر.

وتهيب الشركات بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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