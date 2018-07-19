Responsive image

28º

19
يوليو

الخميس

26º

19
يوليو

الخميس

 خبر عاجل
  • عاجل| إيرادات روسيا من تنظيم كأس العالم 13.5 مليار دولار
     منذ يوم
  • عاجل: مقتل عميد في الجيش اليمني بانفجار عبو ناسفة استهدفت موكب نائب رئيس الجمهورية في "مأرب"
     منذ يوم
  • عاجل| وفاة وفقدان عشرات المهاجرين قرابة السواحل القبرصية
     منذ يوم
  • عاجل| مستوطنون إسرائليين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال
     منذ يوم
  • الكنيست الإسرائيلي يُجرد نتنياهو من حقه في إعلان الحرب
     منذ يوم
  • عاجل| مقتل معارض إيراني في محافظة السليمانية بالعراق
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:24 صباحاً


الشروق

6:01 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:37 مساءاً


المغرب

8:01 مساءاً


العشاء

9:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

ضبط 10 أطنان أغذية منتهية الصلاحية في الشرقية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 254
ضبط 10 أطنان أغذية منتهية الصلاحية في الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة للمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، مساء اليوم الخميس، 19 يوليو، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بديرب نجم وأولاد صقر والزقازيق وبلبيس وأبو حماد وههيا ومنشأة أبو عمر. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان أغذية مختلفة بديرب نجم وتم إعدام طن أغذية مختلفة، 40 لتر زيت وبوظة، كما تم تحرير 75 محضرا للمنشآت الغذائية المخالفة، وسحب 111 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم التوصية بإغلاق 13 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة. 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers