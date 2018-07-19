ضبط 10 أطنان أغذية منتهية الصلاحية في الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة للمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، مساء اليوم الخميس، 19 يوليو، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بديرب نجم وأولاد صقر والزقازيق وبلبيس وأبو حماد وههيا ومنشأة أبو عمر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان أغذية مختلفة بديرب نجم وتم إعدام طن أغذية مختلفة، 40 لتر زيت وبوظة، كما تم تحرير 75 محضرا للمنشآت الغذائية المخالفة، وسحب 111 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم التوصية بإغلاق 13 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.