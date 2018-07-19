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الصحة: ارتفاع ضحايا حادث سير المنيا لمصرع 12 واصابة 28 آخرين

منذ 13 دقيقة
عدد القراءات: 84
الصحة: ارتفاع ضحايا حادث سير المنيا لمصرع 12 واصابة 28 آخرين


أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، 19 يوليو، ارتفاع عدد ضحايا حادث سير بمحافظة المنيا، إلى 12 حالة وفاة و28 إصابة، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأسمنت ثم اصطدامها بحافلة ومنزل ومقهي بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مدخل قرية الشرفا مركز المنيا.
وأوضحت أنه تم نقل المتوفين والمصابين لعدد من المستشفيات، لافتا إلى أن 3 من المصابين تلقوا العلاج وخرجوا، فيما بقي 19 مصابًا تحت المتابعة، وفي وقت سابق اليوم، صرح مصدر طبي، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، في حادث تصادم وسط مصر، بين سيارتين، إحداهما كانت تقل عمالًا.

 

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