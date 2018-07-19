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توتر في قرية الفيومي بالبحيرة بعد انتشار "الصفراء"

منذ 44 دقيقة
عدد القراءات: 83
توتر في قرية الفيومي بالبحيرة بعد انتشار "الصفراء"

19 يوليو 2018


 تشهد قرية الفيومى التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حالة من القلق، عقب إصابة اكثر من40 حالة "بالصفراء" بين أطفالهم خلال الأسبوع الجاري.

واوضح أهالي القرية "أن العدوي تنتفل من طفل لآخر خاصة ما بين ٤ و٨ سنوات».

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