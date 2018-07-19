توتر في قرية الفيومي بالبحيرة بعد انتشار "الصفراء"

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19 يوليو 2018



تشهد قرية الفيومى التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حالة من القلق، عقب إصابة اكثر من40 حالة "بالصفراء" بين أطفالهم خلال الأسبوع الجاري.

واوضح أهالي القرية "أن العدوي تنتفل من طفل لآخر خاصة ما بين ٤ و٨ سنوات».