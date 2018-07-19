ضبط 400 سلعة غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم

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تمكنت مباحث تموين المنوفية اليوم الخميس 19 يوليو،من ضبط عدد 400 قطعه متنوعة لسلع غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 5 كجم حلوى بونبون منتهية الصلاحية.

تم اخطار النيابه لتتولي التحقيق،بعد تحرير محضر برقم 19392 جنح.