احالة 20 طبيبا بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ

قرر محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، 19 يوليو، احالة 20 طبيبًا، بمستشفى سيدي سالم،بالإضافة إلى 6 اداريين،و ممرضين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل، مشددًا بتكثيف المرور والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

وجاء القطاع الطبي وتطويره ومتابعة تشغيله على رأس أولوياته بالمحافظة وان الفترة الماضية شهدت افتتاح مستشفى سيدى غازي وبرج البرلس المركزي بتكلفة 400 مليون جنيه، كما أن مستشفى قلين وبلطيم المركزي جاهزة للافتتاح، ونسبة التنفيذ بمستشفى بيلا المركزي بلغت 40%، وجارى طرح مستشفى الرياض المركزي،، وتوفير الكوادر الطبية المدربة، مع فتح عدد من فصول مدارس التمريض، لتوفير هيئة التمريض اللازمة للتشغيل.