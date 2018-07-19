Responsive image

33º

19
يوليو

الخميس

26º

19
يوليو

الخميس

 خبر عاجل
  • عاجل| إيرادات روسيا من تنظيم كأس العالم 13.5 مليار دولار
     منذ يوم
  • عاجل: مقتل عميد في الجيش اليمني بانفجار عبو ناسفة استهدفت موكب نائب رئيس الجمهورية في "مأرب"
     منذ يوم
  • عاجل| وفاة وفقدان عشرات المهاجرين قرابة السواحل القبرصية
     منذ يوم
  • عاجل| مستوطنون إسرائليين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال
     منذ يوم
  • الكنيست الإسرائيلي يُجرد نتنياهو من حقه في إعلان الحرب
     منذ يوم
  • عاجل| مقتل معارض إيراني في محافظة السليمانية بالعراق
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:24 صباحاً


الشروق

6:01 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:37 مساءاً


المغرب

8:01 مساءاً


العشاء

9:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

احالة 20 طبيبا بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 103
احالة 20 طبيبا بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ

 

 

قرر محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، 19 يوليو، احالة 20 طبيبًا، بمستشفى سيدي سالم،بالإضافة إلى 6 اداريين،و ممرضين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل، مشددًا بتكثيف المرور والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
وجاء القطاع الطبي وتطويره ومتابعة تشغيله على رأس أولوياته بالمحافظة وان الفترة الماضية شهدت افتتاح مستشفى سيدى غازي وبرج البرلس المركزي بتكلفة 400 مليون جنيه، كما أن مستشفى قلين وبلطيم المركزي جاهزة للافتتاح، ونسبة التنفيذ بمستشفى بيلا المركزي بلغت 40%، وجارى طرح مستشفى الرياض المركزي،، وتوفير الكوادر الطبية المدربة، مع فتح عدد من فصول مدارس التمريض، لتوفير هيئة التمريض اللازمة للتشغيل. 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers