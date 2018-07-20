قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحفي في محافظة القاهرة ، اليوم الجمعة 20 يوليو ، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (مدينتى السعادة والتعاون – أرض نوبار – المنشية الجديدة – منشية عبدالمنعم رياض – الإسكان الصناعى – كريستال عصفور – شبرا البلد – شبرا المحطة – دمنهور شبرا – الفرنوانى – الشرقاوية)، بجانب ضعف المياه بمنطقتى (بيجام – عزبة عثمان)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة 20/7/2018 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 21/7/2018، نظراً لأعمال تحويل خط المياه قطر 600 مم، من داخل وخارج محطة مياه شبرا الخيمة، لتحسين الخدمة.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع .