Responsive image

23º

20
يوليو

الجمعة

26º

20
يوليو

الجمعة

 خبر عاجل
  • الإفراج عن 336 معتقلا على خلفية تظاهرات فى العراق
     منذ 3 ساعة
  • وزير الطيران: الطائرة الأوكرانية هبطت بطريقة آمنة..وطاقمها بحالة جيدة
     منذ 3 ساعة
  • مصرع 2 وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق السخنة
     منذ 3 ساعة
  • قطر وتركيا تُدينان إقرار الكنيست قانون "الدولة القومية اليهودية": يكرس العنصرية
     منذ 3 ساعة
  • مقتل 7 مسلحين وإصابة 9 فى اشتباكات مع شرطة الحدود الأفغانية
     منذ 3 ساعة
  • إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق «الإسكندرية - مطروح»
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:24 صباحاً


الشروق

6:01 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:37 مساءاً


المغرب

8:01 مساءاً


العشاء

9:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 129
قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحفي في محافظة القاهرة ، اليوم الجمعة 20 يوليو ،  أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (مدينتى السعادة والتعاون – أرض نوبار – المنشية الجديدة – منشية عبدالمنعم رياض – الإسكان الصناعى – كريستال عصفور – شبرا البلد – شبرا المحطة – دمنهور شبرا – الفرنوانى – الشرقاوية)، بجانب ضعف المياه بمنطقتى (بيجام – عزبة عثمان)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة 20/7/2018 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 21/7/2018، نظراً لأعمال تحويل خط المياه قطر 600 مم، من داخل وخارج محطة مياه شبرا الخيمة، لتحسين الخدمة.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع .

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers