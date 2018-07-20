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الانتهاء من استخراج ورفع أكبر تابوت تم اكتشافه بالإسكندرية

منذ 35 دقيقة
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الانتهاء من استخراج ورفع أكبر تابوت تم اكتشافه بالإسكندرية

أنهت اللجنة المتخصصة التي تضم خبراء من وزارة الأثار  ، اليوم الجمعة 20 يوليو ، عملية استخراج ورفع أضخم تابوت أثري عثر عليه في محافظة الإسكندرية ، وكان يعتقد انه يخص أحد الملوك أو الأباطرة .

واستخرجت اللجنة المتخصصة قاعدة التابوت، لتنتهى بذلك عملية استخراجه بالكامل من المقبرة الأثرية التى عثر عليها بسيدى جابر بشرق المدينة، فى مطلع يوليو الجاري، وسيتم نقله إلى مقابر مصطفى كامل بالإسكندرية.

وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى الوزيري، أمس، اكتشاف بقايا مومياوات و3 جماجم داخل التابوت، وأضاف أن هناك كسرا فى التابوت وتسرب لمياه الصرف الصحى إلى داخله، هو ما أدى إلى تحلل الهياكل العظمية.

وقال إن الدفنة ضعيفة ولا تخص أحد الملوك أو الأباطرة ويعتقد أنها عائلية.

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