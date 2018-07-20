مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين فى تصادم سيارتين بـصحراوى الإسكندرية

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 آخرون، اليوم الجمعة 20يوليو، إثر تصادم سيارتين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

نقلت الجثة المتوفاة والمصابين، لمستشفى العامرية العام،

تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.