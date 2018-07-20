إصابة 6 أشخاص فى حادق انقلاب برأس سدر

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اصيب اليوم الجمعة 20يوليو ،6أشخاص بانقلاب سيارة ربع نقل على بعد 20 كم فى اتجاه عيون موسى برأس سدر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، وتحرير المحضر اللازم بالحادث.