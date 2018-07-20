ضبط 132 قضية مخدرات خلال 24ساعة.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 132 قضية مخدرات، 2 تشكيل عصابي، 72 متهم ومراقب هارب، خلال 24ساعة،جراء الحملات التي شنتها لضبط الخارجين عن القانون.

حررت المحاضر اللازمة وجاري العرض علي النيابة.