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ضبط 132 قضية مخدرات خلال 24ساعة.

منذ 2 دقيقة
عدد القراءات: 50
ضبط 132 قضية مخدرات خلال 24ساعة.

 


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 132 قضية مخدرات، 2 تشكيل عصابي، 72 متهم ومراقب هارب، خلال 24ساعة،جراء الحملات التي شنتها لضبط الخارجين عن القانون.
حررت المحاضر اللازمة وجاري العرض علي النيابة.

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