اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مراكز بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية ، اليوم السبت 21 يوليو ، إيقاف محطة مياه الشرب المرشحة "محطة مياه سنجها" بمركز كفر صقر بدءا من صباح اليوم السبت ولمدة 24 ساعة لحدوث كسر في خط طرد قطر 1000 مم أثناء تنفيذ كوبري ودق الخوازيق الخرسانية على بحر مويس للطريق الدائري الخاص بمركز كفر صقر ما سيترتب على ذلك انقطاع المياه عن قرى مركز كفر صقر وقرى مركز أولاد صقر وبعض قرى مركز أبو كبير وضعف المياه عن مدينة كفر صقر ومدينة أولاد صقر ومدينة أبو كبير.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة.