Responsive image

26º

21
يوليو

السبت

26º

21
يوليو

السبت

 خبر عاجل
  • الأمم المتحدة تدعو لممر آمن لآلاف المحاصرين بجنوب غرب سوريا
     منذ 18 ساعة
  • عودة العلاقات بين تركيا وهولندا
     منذ 18 ساعة
  • تجدد التظاهرات في محافظتي البصرة وذي قار العراقيتين
     منذ 18 ساعة
  • مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق محافظة رفح
     منذ 19 ساعة
  • الرئيس اللبناني: قانون "القومية" عدوان جديد على فلسطين
     منذ 19 ساعة
  • مدفعية الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:24 صباحاً


الشروق

6:01 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:37 مساءاً


المغرب

8:00 مساءاً


العشاء

9:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مراكز بالشرقية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 117
اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مراكز بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية ، اليوم السبت 21 يوليو ،  إيقاف محطة مياه الشرب المرشحة "محطة مياه سنجها" بمركز كفر صقر بدءا من صباح اليوم السبت ولمدة 24 ساعة لحدوث كسر في خط طرد قطر 1000 مم أثناء تنفيذ كوبري ودق الخوازيق الخرسانية على بحر مويس للطريق الدائري الخاص بمركز كفر صقر ما سيترتب على ذلك انقطاع المياه عن قرى مركز كفر صقر وقرى مركز أولاد صقر وبعض قرى مركز أبو كبير وضعف المياه عن مدينة كفر صقر ومدينة أولاد صقر ومدينة أبو كبير.


وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers