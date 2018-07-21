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موقع روسي: آلاف يرغبون في شرب السائل الأحمر الخاص بتابوت الإسكندرية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 173
موقع روسي: آلاف يرغبون في شرب السائل الأحمر الخاص بتابوت الإسكندرية


أعرب أكثر من 4 آلاف شخص عن رغبتهم في شرب السائل الأحمر الذي عثر عليه داخل تابوت الإسكندرية الشهير ، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم . 
وذكر الموقع إن البعض أطلق  عريضة على موقع Change.org، تدعو للسماح للناس بشرب السائل الخاص بالتابوت الأسود.

وأفاد المواقع أن صاحب العريضة يعتقد أن السائل الأحمر هو  ما وصفه بـ"عصير العظام" يجب استخدامه فى مشروب طاقة بحيث يمكن لأى شخص يرغب فى شربه "أن يحصل على قوته ويموت فى النهاية".

وعلق الموقع مازحا "نتمنى ألا يكون الملك صاحب الهيكل العظمى لديه وصول إلى الإنترنت فى أى من السرداب المشئومة، تحسبا أن يقرر تلبية طلب الملتمسين. من يدري ماذا يمكن أن يحدث."

 ويُذكر أن تم العثور على تابوت ضخم مصنوع من الجرانيت في محافظة الإسكندرية ، وعثر بداخله على 3 مومياوات متحلله وسائل أحمر يرجح أنها ناتجة عن رشح المياه الموجودة فوق سطح الأرض إلى الأسفل. 

 

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