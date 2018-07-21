Responsive image

27º

21
يوليو

السبت

26º

21
يوليو

السبت

 خبر عاجل
  • عاجل| مقتل 11 من الحرس الثورى غرب إيران
     منذ 2 ساعة
  • حافلات الإجلاء من القنيطرة تصل إدلب محملة بالمئات من مقاتلي المعارضة
     منذ 3 ساعة
  • حافلات الإجلاء من القنيطرة تصل إدلب محملة بالمئات من مقاتلي المعارضة
     منذ 3 ساعة
  • مصرع وإصابة 4 أشخاص في انفجار بمقديشيو
     منذ 3 ساعة
  • مصرع وإصابة 4 أشخاص في انفجار بمقديشيو
     منذ 3 ساعة
  • السجن 5 و10 سنوات لمعتقلين بتهم التظاهر بالمنيا
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:25 صباحاً


الشروق

6:02 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:38 مساءاً


المغرب

8:00 مساءاً


العشاء

9:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أراضي الأوقاف في الإسكندرية

منذ 14 دقيقة
عدد القراءات: 62
تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أراضي الأوقاف في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، 21 يوليو، حملات الإزالة التي تتم على أراضي أملاك الدولة مؤكدا ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى.

وشن حي المنتزة ثان، حملة إزالة مكبرة، تم خلالها تنفيذ ٧ قرارات إزالة تعديات واقعة على أراضي هيئة الأوقاف المصرية بحوض المثلث عزبة العرب الكبرى، لمسطح مساحته ١٠٥٠ متر مربع، لافتا إلى أن قرارات الإزالة هي ٢٦٦٧ و٢٥٥٦ و٢٥٤ و٧٣١ و١٤٧٨ و١١٤ و١٤٤٧ لسنة ٢٠١١، وتم إزالة جميع التعديات بحضور لجنة جهة الولاية وسلمت الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعديات.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers