تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أراضي الأوقاف في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، 21 يوليو، حملات الإزالة التي تتم على أراضي أملاك الدولة مؤكدا ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى.

وشن حي المنتزة ثان، حملة إزالة مكبرة، تم خلالها تنفيذ ٧ قرارات إزالة تعديات واقعة على أراضي هيئة الأوقاف المصرية بحوض المثلث عزبة العرب الكبرى، لمسطح مساحته ١٠٥٠ متر مربع، لافتا إلى أن قرارات الإزالة هي ٢٦٦٧ و٢٥٥٦ و٢٥٤ و٧٣١ و١٤٧٨ و١١٤ و١٤٤٧ لسنة ٢٠١١، وتم إزالة جميع التعديات بحضور لجنة جهة الولاية وسلمت الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعديات.