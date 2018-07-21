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اندلاع حريق فى مدرسة "الجلاء" بطوخ

منذ 40 دقيقة
عدد القراءات: 69
اندلاع حريق فى مدرسة "الجلاء" بطوخ

 

تلقى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ اليوم السبت 21يوليو، بلاغا باندلاع حريق بمدرسة الجلاء الابتدائية بمدينة طوخ.
تحرر محضر بالواقعة، وجاري تحقيق النيابة.

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