اندلاع حريق فى مدرسة "الجلاء" بطوخ

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منذ 40 دقيقة

تلقى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ اليوم السبت 21يوليو، بلاغا باندلاع حريق بمدرسة الجلاء الابتدائية بمدينة طوخ.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري تحقيق النيابة.