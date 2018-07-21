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إزالة 4 حالة تعدٍ على أراضي الأوقاف في المنصورة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 132
إزالة 4 حالة تعدٍ على أراضي الأوقاف في المنصورة


تمكنت مدينة المنصورة، مساء اليوم السبت، 21 يوليو، من إزالة سور مخالف بدون ترخيص بطول 16متر وإزالة حظيرة مواشي ملك أملاك الدولة على أرض تابعة لهيئة الأوقاف على مساحة 137 مترا تابعة لعزبة مظلوم. 
وتمت إزالة حظيرة مواشى على مساحة 111 متر بعزبة مظلوم على أرض املاك دوله تابعه لهيئة الأوقاف وازالة سور بمساحة 48 متر بمنية محلة الدمنة وذلك بناء علي الشكوي الواردة لمكتب وزير التنمية المحلية والمحولة لقطاع التفتيش والمتابعة والمقدمة من أهالي منطقة النجارين بمنية محلة الدمنة بشأن قيام المتعدى ببناء سور أغلق الشارع المؤدي لمنازلهم.
 

 

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