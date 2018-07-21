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تنفيذ 36 قرار إزالة تعدٍ على أراضي الدولة في أسوان

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 134
تنفيذ 36 قرار إزالة تعدٍ على أراضي الدولة في أسوان


شهدت العديد من المناطق السكنية بمدينة أسوان، مساء اليوم السبت، 21 يوليو، تنفيذ أكبر حملة لإزالة التعديات على أراضى بناء ملك الدولة، وشملت الحملة مناطق إسكان التجاريين وخلف دار العيون وحى المحمودية خلف هندسة الكهرباء، بجانب حى الصداقة الجديد، بالإضافة إلى منطقة خور عواضه.
وأسفرت عن تنفيذ 36 قرار إزالة لتعديات على أراضى بناء ملك الدولة بمساحة 10 آلاف و759 م2 منها 32 حالة تعدٍ بمناطق حى جنوب على مساحة 10 آلاف و25 م2، كما تم إزالة 3 حالات تعد بحى الصداقة الجديد بمساحة 600 م2، بينما تم إزالة حالة تعدى واحدة بمنطقة خور عواضة على مساحة 134 م2
تنفيذ جميع قرارات الإزالة المخالفة وذلك بعد فتح الباب أمام طلبات التقنين الواردة من المواطنين للمحافظة ومعاينتها على الطبيعة للتأكد من إنطباق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 عليها.
 

 

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