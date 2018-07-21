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إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي حرم النيل في سوهاج

منذ حوالى ساعة
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إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي حرم النيل في سوهاج


شنت محافظة سوهاج، مساء اليوم السبت، 21 يوليو، أسفرت عن إزالة  12 حالة تعدٍّ على أراضي حرم النيل، خلال حملة مكبرة بقرية الخزندارية بمركز طهطا، فى إطار الحملات الموسعة لتنفيذ الموجه العاشرة لإزالة أي تعدٍّ على أراضى الدولة التابعة لجهات الولاية أملاك الدولة والوحدات المحلية بالمحافظة وأي تعدٍّ على حرم النيل .
وتمكنت من إزالة 12 حالة تعدٍّ على حرم النيل منها 3 فيلات مكون كل منها من 3 طوابق، ومقاهى، ومبانى وعشش مبنية بالطوب الأبيض البلوك، وقد تم إزالتها جميعا، وتم ازالة 3 حالات تعدٍّ على الأراضى أملاك الدولة بقرى الكوامل وأولاد عزاز وإدفا بمركز سوهاج.
 

 

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