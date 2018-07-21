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إحالة مأمور ضرائب للجنايات بتهمة تلقي رشوة مالية

منذ 4 دقيقة
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إحالة مأمور ضرائب للجنايات بتهمة تلقي رشوة مالية

 

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مساء اليوم السبت، 21 يوليو، بإحالة «جيهان ع» مأمور ضرائب فى القضية المعروفة بـ«رشوة مصلحة الضرائب» إلى محكمة الجنايات، بتهمة تلقى والتوسط فى رشاوى مالية مقابل أداء عمل بالمخالفة للقانون لإحدى المتعاملين مع الهيئة؛ لتمرير فواتير غير منضبطة تقدر قيمتها بـ٢٧ مليون جنيه، وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمة الأولى «جيهان ع»، ٤٨ سنة، مأمور الضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات بصفتها موظفة عمومية.
وطلبت وأخذت لنفسها عطايا مالية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثانى بواسطة المتهم الثالث مبلغ ٧٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذت منه مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبى لملف شركة المتهم الثاني، واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص. 

 

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