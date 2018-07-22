مصرع مواطن وإصابة إثنين آخرين إثر انهيار عقار بالإسكندرية

لقى بائع مصرعه وأصيب إثنان آخران بإصابات مختلفة بمختلف أنحاء الجسم إثر انهيار جزئى لأحد العقارات بمنطقة المنشية بوسط الإسكندرية.



وتقلت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنشية من إدارة شرطة النجد، بسقوط جزء من العقار شارع سوق الكانتو دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم.

بالفحص تبين أن العقار مساحته 180 مترا مربعا "بناء قديم- أسقف خشبية وحوائط حاملة"، مكون من طابق أرضي محلات وطابقين علويين بكل طابق شقة "خالٍ من السكان" ملك على السيد محمد فاضل وسقوط جزء من واجهة العقار بالشارع محل البلاغ.



أسفر ذلك عن وفاة المدعو" ا خ م "30 سنة بائع مقيم منطقة البيطاش دائرة قسم الدخيلة وإصابة كل من شقيقه" ا ح م "25 سنة بائع و"ن ع ال" 42 سنة صاحبة محل ملابس مقيمة منطقة شدس دائرة قسم أول الرمل، بكدمات بمختلف أنحاء الجسم "جميعهم مالكي أكشاك بالعقار محل البلاغ والعقار المجاور.

