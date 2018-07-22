النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بمحطة المرج القديمة

أمرت نيابة المرج بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحطة مترو المرج القديمة، فى واقعة انتحار شاب أسفل عجلات المترو.

وكان رئيس مباحث المترو، تلقى إخطارًا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو المرج القديمة، يفيد بإلقاء شاب نفسه أسفل عجلات، وأظهرت المعاينة أن الشاب مجهول ولا يحمل أوراق تظهر هويته.

وأشارت التحريات أنه ألقى بنفسه فجأة أمام عجلات القطار فور دخوله المحطة، ولم يستطع أحد إنقاذه.



واتضح بعد معاينة كاميرات المراقبة، أنه في مطلع الفيديو وجد شاب يبلغ من العمر 17 عام توجه نحو رصيف المحطة، والقى بنفسه أمام المترو.