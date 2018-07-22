وقفة لطلاب تجارة الزقازيق احتجاجاً على رسوب 1200 طالب وطالبة

نظم طلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة الزقازيق اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة احتجاجا على رسوب 1200 طالب وطالبة.

وأشار الطلاب، إلى أن النتائج تضمنت العديد من الأخطاء التي تم تصحيحها فعلى سبيل المثال حصل أحد الطلاب على 21 درجة من 20 وتم تعديلها

وقال الطلاب، إنهم فوجئوا بحصول بعض الطلاب على درجات مواد بها كسور مثل 2.45 و 4.54 مشيرين إلى أن هذا يعد خطأ في السستم والنظام حيث لا يقبل السستم الكسور من الأساس.

وأضاف الطلاب، أنهم لم يحصلوا على درجات الرأفة وعندما تقدموا بشكوى لإدارة الكلية والجامعة أفادوا بأنهم حصلوا على هذه الدرجات في الترم الأول، لافتين إلى أنه يتم إضافتها في الترم الثاني فكيف تم إضافتها بالترم الأول؟.

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ومن جانبه قال الدكتور غمري الشوادفي، عميد كلية التجارة، إن الطلاب راسبين "لائحة" وهذا يعني أنهم حصلوا على مجموع درجات أقل من 30% وبمقتضى القانون من يحصل على أقل من 30% ليس من حقه الحصول على درجات رأفة أو أعمال السنة.

وأضاف تعديل درجاتهم أمر ليس في يد العميد أو رئيس الجامعة أو مجلس إدارة الجامعة فالقرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات ولا يجوز التدخل أو التعديل، مؤكدا أن النتيجة التي تم إعلانها نهائية ولا يمكن تعديلها.

