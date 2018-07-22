Responsive image

22
يوليو

الأحد

26º

22
يوليو

الأحد

 خبر عاجل
  • عاجل| انفجار فى مطار كابول أثناء عودة نائب الرئيس الأفغاني من المنفى
     منذ 4 ساعة
  • مقاتلات التحالف العربي تشن غارات جوية على محافظة صعدة ومأرب
     منذ 8 ساعة
  • زلزالين يضربا إقليم "هرمزجان" جنوب إيران
     منذ 8 ساعة
  • مصرع وإصابة 8 مواطنين إثر حادث سير أعلى طريق الغردقة - القاهرة
     منذ 8 ساعة
  • روحاني محذراً ترامب: "لا تعبث بذيل الأسد.... الحرب مع إيران هي أم الحروب"
     منذ 8 ساعة
  • حرس السواحل الليبي يُنقذ 40 مهاجرًا غير شرعيًا بينهم 4 مصريين
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:26 صباحاً


الشروق

6:03 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:38 مساءاً


المغرب

7:59 مساءاً


العشاء

9:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

تموين بورسعيد يعلن عن موعد إضافة المواليد على البطاقات التموينية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 125
تموين بورسعيد يعلن عن موعد إضافة المواليد على البطاقات التموينية


أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، 22 يوليو، عن بدء إضافة المواليد على البطاقات التموينية اعتبارا من أول أغسطس المقبل ولمدة 3 أشهر، ومكاتب التموين ستبدأ استعداداتها لاستيعاب المواطنين وذلك بتدريب الموظفين داخل المكاتب والمراكز التابعة للمديرية والذين سيقمون باضافة المواليد على البطاقات، لافتا أن الإضافة ستكون على البطاقات النشطة التى ليس بها اية مشاكل وكذلك البطاقات التى تم الموافقة عليها ولم يتم استلامها.
وسيتم تحميل برنامج خاص من خلاله يتم تصحيح بيانات اي بطاقة تموينية، وسيتاح للمواطنين من خلاله إجراء عملية التصحيح، مشددا على أن المواطن سيكون على مسئولية كاملة عن كافة البيانات التى سيقوم بادخالها وفى حالة ادخال بيانات غير صحيحة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers