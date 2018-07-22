تموين بورسعيد يعلن عن موعد إضافة المواليد على البطاقات التموينية



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، 22 يوليو، عن بدء إضافة المواليد على البطاقات التموينية اعتبارا من أول أغسطس المقبل ولمدة 3 أشهر، ومكاتب التموين ستبدأ استعداداتها لاستيعاب المواطنين وذلك بتدريب الموظفين داخل المكاتب والمراكز التابعة للمديرية والذين سيقمون باضافة المواليد على البطاقات، لافتا أن الإضافة ستكون على البطاقات النشطة التى ليس بها اية مشاكل وكذلك البطاقات التى تم الموافقة عليها ولم يتم استلامها.

وسيتم تحميل برنامج خاص من خلاله يتم تصحيح بيانات اي بطاقة تموينية، وسيتاح للمواطنين من خلاله إجراء عملية التصحيح، مشددا على أن المواطن سيكون على مسئولية كاملة عن كافة البيانات التى سيقوم بادخالها وفى حالة ادخال بيانات غير صحيحة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.