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ضبط 500 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 107
ضبط 500 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء


شنت الرقابة التموينية بابشواي في الفيوم، مساء اليوم الأحد، 22 يوليو، حملة أسفرت خلالها ضبط 500 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بأحد المخازن بناحية المنشية ببندر أبشواي.
 

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