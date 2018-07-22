ضبط 500 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء



شنت الرقابة التموينية بابشواي في الفيوم، مساء اليوم الأحد، 22 يوليو، حملة أسفرت خلالها ضبط 500 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بأحد المخازن بناحية المنشية ببندر أبشواي.

