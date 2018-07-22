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مصرع 3 شباب غرقا في حمام سباحة بالضبعة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 108
مصرع 3 شباب غرقا في حمام سباحة بالضبعة


تلقى أمن مطروح، مساء اليوم الأحد، 22 يوليو، عن مصرع 3 شباب غرقًا، وذلك خلال قيامهم بالسباحة في شاطئ بجوار قرية مرمر السياحية غرب مدينة الضبعة، وتم نقل الجثث والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى الضبعة المركزي,
واخطرت المستشفى الضبعة المركزي، بدخول جثة هامدة باسم "شريف.م.م" 36 سنة، و"عبدالحليم.م.د"، 36 سنة، الضبعة، وجثة ثالثة مجهولة الهاوية، وذلك خلال السباحة بشاطئ أولاد حداد بجوار قرية مرمر غرب مدينة الضبعة، تم التحفظ على الجثث بمشرحة ذات المستشفى، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد حدوث الوفاة نتيجة أسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
 

 

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