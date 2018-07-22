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اصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "سفاجا/قنا"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 69
اصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "سفاجا/قنا"


 تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، 22 يوليو، إخطارا يفيد بانقلاب ميكروباص بطريق "سفاجا/قنا"، ما أسفر عن إصابة ٩ اشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركز.

 

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