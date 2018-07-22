Responsive image

32º

23
يوليو

الإثنين

26º

23
يوليو

الإثنين

 خبر عاجل
  • عاجل| انفجار فى مطار كابول أثناء عودة نائب الرئيس الأفغاني من المنفى
     منذ 9 ساعة
  • مقاتلات التحالف العربي تشن غارات جوية على محافظة صعدة ومأرب
     منذ 13 ساعة
  • زلزالين يضربا إقليم "هرمزجان" جنوب إيران
     منذ 13 ساعة
  • مصرع وإصابة 8 مواطنين إثر حادث سير أعلى طريق الغردقة - القاهرة
     منذ 13 ساعة
  • روحاني محذراً ترامب: "لا تعبث بذيل الأسد.... الحرب مع إيران هي أم الحروب"
     منذ 13 ساعة
  • حرس السواحل الليبي يُنقذ 40 مهاجرًا غير شرعيًا بينهم 4 مصريين
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:26 صباحاً


الشروق

6:03 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:38 مساءاً


المغرب

7:59 مساءاً


العشاء

9:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية جنوب الأقصر

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 107
إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية جنوب الأقصر


نفذت سلطات مجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم الأحد، 22 يوليو، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على قريتي الدير والكلابية التابعتين لمجلس قروي الحلة وقرية النجوع، أسفرت عن تنفيذ 19 قرار إزالة، وقرارات الإزالة 9 حالات تعد على مساحة فدان على أرض أملاك الدولة بقرية الدير، وإزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة على مساحة 3423 مترا عبارة عن أحواش ومنازل وأسوار في المهد وإزالة 6 محلات على أرض الري بقرية النجوع عبارة عن "مغسلة سيارات ورياشة فراخ، وورشة نجارة وعشش وقمائن طوب، على مساحة 6 قراريط وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers