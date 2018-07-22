إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية جنوب الأقصر



نفذت سلطات مجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم الأحد، 22 يوليو، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على قريتي الدير والكلابية التابعتين لمجلس قروي الحلة وقرية النجوع، أسفرت عن تنفيذ 19 قرار إزالة، وقرارات الإزالة 9 حالات تعد على مساحة فدان على أرض أملاك الدولة بقرية الدير، وإزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة على مساحة 3423 مترا عبارة عن أحواش ومنازل وأسوار في المهد وإزالة 6 محلات على أرض الري بقرية النجوع عبارة عن "مغسلة سيارات ورياشة فراخ، وورشة نجارة وعشش وقمائن طوب، على مساحة 6 قراريط وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.