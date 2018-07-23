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العثور على جثث 3 مواطنين غارقة في دمائها خلف نقطة شرطة الحسامدة بسوهاج

منذ حوالى ساعة
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العثور على جثث 3 مواطنين غارقة في دمائها خلف نقطة شرطة الحسامدة بسوهاج


عثرت قوات الأمن في محافظة سوهاج، على جثث 3 مواطنين خلف نقطة شرطة الحسامدة دائرة مركز شرطة طما شمال المحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتلقت  مديرية أمن سوهاج قد تلقى بلاغا  يفيد بالعثور على 3 جثامين ملقاه خلف نقطة شرطة الحسامدة دائرة مركز طما وبها عدة طلقات نارية.

بمناظرة الجثامين الثلاثة وجد إصابتهم بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسم وتبين أن الجثامين الثلاثة تخص عبدالساتر . ب . ع 46 سنة وعماد . ش. ق 51 سنة وعطية . ع . ق 45 سنة وجميعهم يقمون بناحية قرية المدمر دائرة المركز.

وقررت إدارة البحث بالتحرى  نقل الجثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى طما المركزى، وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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