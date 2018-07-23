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والد الشاب المنتحر بمترو المرج: "لا اعرف سبب الانتحار... ابني متفوق في دراسته وتخرج هذا العام بتقدير جيد جداً"

منذ 45 دقيقة
عدد القراءات: 276
والد الشاب المنتحر بمترو المرج: "لا اعرف سبب الانتحار... ابني متفوق في دراسته وتخرج هذا العام بتقدير جيد جداً"

عبر والد الشاب المنتحر أمس في محطة مترو المرج القديمة، عن اندهاشه من انتحار نجله.

جاء ذلك خلال تحريات المباحث التي سارعت بالاتصال بوالد الشاب:

قال أشرف السيد: "أنا مش عارف ابني انتحر ليه، ده كان متفوق ومن الأوائل على زملائه.. ده لسه متخرج  بتقدير جيد جدًا من قسم الكيمياء بكلية التربية"


وأضاف الوالد: "ابني يدعى أشرف محمد السيد، وعمره 21 سنة، تخرج هذا العام من جامعة الفيوم، بتقديرعام جيد جدًا، ولا توجد له أي خلافات مع أحد أو أزمات، نحن من أسرة بسيطة".

وبسؤاله عن سبب تواجد ابنه في القاهرة قال: "أخبرني أول أمس السبت أنه سوف يتوجه للقاهرة الأحد للتقديم في وظيفة تم الإعلان عنها في المواقع الإخبارية".
وأكدت تحريات مباحث القاهرة، بالتنسيق مع مباحث الفيوم، أن الضحية ليس لها أي خلافات مع أحد.

الجدير بالذكر ان الشاب المتخرج حديثاً توجه إلى محطة مترو المرج القديمة وسارع بإلقاء نفسه أمام المترو، وأظهرت التحريات أن قائد القطار رقم 119 فوجئ أثناء دخوله محطة المرج القديمة، بالشاب وهو يلقي بنفسه أمام القطار.
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