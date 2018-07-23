انتحار شاب بالمنصورة بسبب مروره بضائقة مالية



أقدم شاب في محافظة الدقهلية ، اليوم الإثنين 23 يوليو ، على الإنتحار داخل شقته المستأجره بقرية " بدواى" دائرة مركز المنصورة ، وتلك الواقعة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة التى يعلن عنها خلال وسائل الإعلام ،حيث أقدم أحد الشباب على الانتحار أمس ، بإلقاء نفسه أمام مترو محطة "المرج القديمة" .

وتلقت مدير أمن الدقهلية، إخطاراً مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، من المدعوة "أم إبراهيم" 53 سنة ربة منزل، ومقيمة قرية " بدواى" دائرة المركز، باكتشافها انتحار نجلها المدعو "محمد" 18 سنة، عامل تجميع خردة، بشقة مستأجرة بذات القرية.

و تبين وفقًا للتحريات الأولية وجود جثة المذكور معلقة من العنق بواسطة شال بسقف حجرة نومه ويرتدى ملابسه كاملة، وتم إنزاله وتبين وجود أثار زرقة واحمرار حول الرقبة، وبسؤال المُبلغة قررت بأنها حال عودتها للشقة سكنها عقب قضاء بعض احتياجاتها اكتشفت انتحار نجلها، وعللت ذلك لمروره بضائقة مالية، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.