إحالة 6 تجار للنيابة لتلاعبهم في السلع المدعمة في الشرقية



أحالت مديرية التموين بالشرقية، مساء اليوم الأثنين، 23 يوليو، 6 تجار تموينيين للنيابة العامة لتلاعبهم في السلع المدعمة كما تم التحفظ علي 2932 لتر بنزين مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وشن حملة تموينية على مراكز ومدن "أبو حماد – القرين – مشتول السوق" أسفرت عن ضبط عدة مخالفات متنوعة وتم تحرير المحاضر، منها محضر رقم 161 جنح أبو حماد ضد صاحب محطة تموين سيارات توتال لتجميع 2932 لتر بنزين 80 وبدون وجود أذون شحن وبغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء ومحضر رقم 171 جنح ضد تاجر تموينى بمشتول السوق لتصرفه فى 306 زجاجات زيت خليط و380 كيلو سكر تمويني معبأ بغرض بيعها في السوق السوداء.

كما تم تحرير محضر رقم 172 جنح مشتول السوق ضد تاجر تموينى لعدم ممارسة النشاط وغلق المحل ومحضر رقم 173 جنح مشتول السوق ضد تاجر تموينى لتصرفه فى 39 كيلو سكر معبأ و18 زجاجة زيت أروى 1 لتر خليط ومحضر رقم 174 جنح مشتول السوق ضد تاجر تموينى لمخالفة التعليمات وتجاوز الصرف بمبلغ 4446 جنيها ومحضر رقم 175 جنح مشتول السوق تاجرة تموينية لتجميعها 231 كيس سكر تموينى و110 زجاجات زيت أروى تموينى 1 لتر خليط بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء والتربح ومحضر رقم 176 جنح مشتول السوق ضد "ا م س" تاجر تموينى لمخالفة التعليمات وعدم ممارسة النشاط وغلق المحل التموينى.