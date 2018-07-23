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ضبط موظف كهرباء يستولى على 3 مليون من المواطنين في سوهاج

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 70
ضبط موظف كهرباء يستولى على 3 مليون من المواطنين في سوهاج


تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة للوجهة القبلى بسوهاج، مساء اليوم الأثنين، 23 يوليو، من ضبط فنى هندسة بكهرباء المراغة، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه من 4 أشخاص بزعم توفير فرص عمل لهم بالكهرباء، وكذلك الإستيلاء على 2 مليون جنيه من 4 أشخاص آخرين، بزعم توظيفها فى تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية 10%.
وترجع الواقعة، عقب تلقى بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد تقدم 8 ببلاغات متعددة إلى الإدارة، تفيد قيام موظف بهندسة كهرباء المراغة بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة والنصب عليهم ولم يقم بردها، وعقب تقنين الإجراءات، وبفحص الواقعة تبين قيام "ا. م.ع"، ويقيم بندر المراغة، بالإستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه من 4 أشخاص، بزعم توفير فرص عمل لهم بقطاع الكهرباء، إلا أنه لم يف بوعده واستولى على المبلغ. 
كما قام نفس المتهم، بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه من 4 أشخاص بزعم توظيفها في تجارة المواد الغذائية، مقابل أبارح شهرية بنسبة 10%، إلا أنه لم يفى بوعده، وأستولى على أصل المبلغ والأرباح، تم تحرير محضرا بالواقعة، وبعرضه على النيابة، قرر المستشار مصطفى الرشيدى مدير نيابة المراغة، بإشراف المستشار أحمد حلمى المحام العام لنيابات شمال سوهاج، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
 

 

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