غلق 9 مصانع سلع غذائية لإدارتهم بدون ترخيص في القليوبية



تمكنت مباحث تموين القليوبية، مساء اليوم الأثنين، 23 يوليو، من ضبط 30 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

تمكنت الحملة من تحرير محضر فى مجال السلع التموينية، وتقليد العلامات التجارية، و9 محاضر فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، كما تم تحرير 3 محاضر فى مجال الأسواق وبيع بأزيد من السعر وامتناع عن البيع، و3 قضايا فى مجال عدم حمل شهادة صحية، وقضيتين فى مجال السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط 272 قضية، تنوعت ما بين 75 إزالة فورية، و51 محضر إشغال طرق، و9 محضر نظافة وبيئة، و54 محضر لبائعين متجولين، و11 محاضر لفرش شاى، و27 محضر وصلات كهربائية، و30 محضر لإعلانات مخالفة.