إزالة 4 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في حي الأربعين

نفذت شرطة المرافق فى السويس، مساء اليوم الأثنين، 23 يوليو، بالتعاون مع حي الأربعين حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق الحي، أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعد بمنطقة الهاويس والسادات بحي الأربعين بمساحة 1500 متر تقريبًا.