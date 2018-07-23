مصرع شخص واصابة 3 آخرين إثر حادث على طريق الفرافرة-سهل بركة

تلقى أمن الوادى الجديد، مساء اليوم الأثنين، 23 يوليو، من إدارة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الفرافرة سهل بركة، ولقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة على طريق "الفرافرة - سهل بركة" بمركز الفرافرة، فى محافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى.

مما أسفر عن مصرع "أحمد حسين أحمد" 30 سنة وإصابة "محمد عاطف على" 39 سنة و"عمرو فتحى حسين" 42 سنة و "عمرو محمد محمود" 35 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.