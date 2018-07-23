الانتهاء من دفن الجثامين الثلاث الذين عثر عليهم خلف قسم شرطة بسوهاج، وسط تعزيزات أمنية مكثفة

ذكر مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج اليوم الأثنين 23يوليو، إنه تم الانتهاء من دفن الجثامين الثلاث الذين عثر عليها خلف نقطة شرطة الحسامدة بمركز طما بسوهاج، وسط تعزيزات وإجراءات أمنية مكثفة ،بعد تسليم الجثث الثلاث الذين عثر عليهم مقتولين بطلقات نارية بطريق فرعي وسط الزراعات خلف نقطة شرطة الحسامدة دائرة مركز شرطة طما، شمالي المحافظة إلى ذويهم .

يذكر أن اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما صباح اليوم ،بالعثور على 3 جثث بها طلقات نارية متفرقة بالجسم خلف نقطة شرطة الحسامدة دائرة المركز .