Responsive image

30º

23
يوليو

الإثنين

26º

23
يوليو

الإثنين

 خبر عاجل
  • عاجل| انطلاق المباحثات الروسية الإسرائيلية فى القدس
     منذ 6 ساعة
  • عاجل..... محكمة العدل الدولية تقضي بأن الإمارات انتهكت حقوق المواطنيين القطرييين بقرار الحصار على بلادهم
     منذ 7 ساعة
  • وسائل إعلام تركية تنفي وقوع انفجار في العاصمة #أنقرة وتؤكد أن طائرة مقاتلة اخترقت جدار الصوت
     منذ 8 ساعة
  • انفجار ضخم يهز العاصمة التركية أنقرة
     منذ 8 ساعة
  • انتحار عامل شنقا داخل حجرة نومه لمروره بضائقة مالية بالدقهلية
     منذ 10 ساعة
  • بلدية سخنين: هدم المنازل بداية التنفيذ الفعلي لقانون القومية العنصري
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:27 صباحاً


الشروق

6:03 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:38 مساءاً


المغرب

7:59 مساءاً


العشاء

9:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

الانتهاء من دفن الجثامين الثلاث الذين عثر عليهم خلف قسم شرطة بسوهاج، وسط تعزيزات أمنية مكثفة

منذ 14 دقيقة
عدد القراءات: 70
الانتهاء من دفن الجثامين الثلاث الذين عثر عليهم خلف قسم شرطة بسوهاج، وسط تعزيزات أمنية مكثفة

ذكر مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج اليوم الأثنين 23يوليو، إنه تم الانتهاء من دفن الجثامين الثلاث الذين عثر عليها خلف نقطة شرطة الحسامدة بمركز طما بسوهاج، وسط تعزيزات وإجراءات أمنية مكثفة ،بعد تسليم الجثث الثلاث الذين عثر عليهم مقتولين بطلقات نارية بطريق فرعي وسط الزراعات خلف نقطة شرطة الحسامدة دائرة مركز شرطة طما، شمالي المحافظة إلى ذويهم .

 

يذكر أن اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما صباح اليوم ،بالعثور على 3 جثث بها طلقات نارية متفرقة بالجسم خلف نقطة شرطة الحسامدة دائرة المركز .

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers