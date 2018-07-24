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مصرع وإصابة 5 مواطنين إثر حادث سير مروع بمرسى مطروح

منذ حوالى ساعة
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مصرع وإصابة 5 مواطنين إثر حادث سير مروع بمرسى مطروح

 لقى مواطنين إثنين مصرعهما ، وأصيب 3 آخرون ، اليوم الثلاثاء 24 يوليو،  إثر انقلاب سيارة ملاكي بعد قرية حسنبك في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي، والتحفظ على الجثتين بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة، وتقديم العلاج اللازم للمصابين.

وتلقت مديرية أمن مرسى مطروح ، إخطارًا من مستشفى الضبعة المركزى، يفيد بوصول جثتين هامدتين باسم عاطف العزب عبد الناصر، 44 سنة، وصفاء جمعة عبدالعظيم، 35 سنة، و3 مصابين، هم: شهد عاطف العزب، 15 سنة، جرح قطعى بالساق اليمنى وكدمات بالجسم، ومعاذ عاطف العزب 5 سنوات، كسر بقاع الجمجمه واشتباه p.c والحالة سيئة، وحمادة عيسى 34 سنة، كسر بقاع الجمجمه والحالة سيئة. 

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