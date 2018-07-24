إصابة 4 مواطنين في حريق نقابة التجاريين والبنك الأهلي حتى الآن

أصيب 4 مواطنين بالاختناق حتى الآن ، اليوم الثلاثاء 24 يوليو ، إثر الحريق الذي نشب في نقابة التجاريين ، حسبما أفادت وزارة الصحة والسكان .

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه جرى إسعاف الحالات في موقع الحادث.