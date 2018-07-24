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إصابة 4 مواطنين في حريق نقابة التجاريين والبنك الأهلي حتى الآن

منذ 2 ساعة
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إصابة 4 مواطنين في حريق نقابة التجاريين والبنك الأهلي حتى الآن

أصيب 4 مواطنين بالاختناق حتى الآن ، اليوم الثلاثاء 24 يوليو ، إثر  الحريق الذي نشب في نقابة التجاريين ، حسبما أفادت وزارة الصحة والسكان .

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه جرى إسعاف الحالات في موقع الحادث.

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