التحريات الأولية توضح سبب حريق نقابة التجارييين برمسيس



أثبتت التحريات الأولية، مساء اليوم الثلاثاء، 24 يوليو، أن حريق نقابة التجاريين شب نتيجة ماس كهربائي فى كابل بجهاز تكييف بالطابق الرابع، أن مواد سريعة الاشتعال بالحوائط والأثاث ساعدت فى انتشار الحريق بسرعة في باقى أجزاء الطابق.

قال صبرى موسى، مدير نقابة التجاريين، إن الحريق نشب في نادي النقابة، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في الحريق هو انفجار جهاز تكييف، بسبب حرارة الجو الشديدة، وأنه لا يوجد خسائر بشرية وجار حصر نسبة الخسائر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق مبنى نقابة التجاريين، كما دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه، وسلم هيدروليكي؛ للسيطرة على الحريق، وانتقل فريق من النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، لمعاينة حريق مبنى نقابة التجاريين في منطقة رمسيس.

وقال المصدر "قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ البري حاصرت الحريق المشتعل فى نقابة التجاريين من جميع الجهات، ونجحت فى منع امتداده لباقى المباني المجاورة، وتستعد لإجراء عمليات التبريد خشية اشتعال النيران مرة أخرى.

