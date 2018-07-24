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مصرع فتاة إثر سقوطها من مكان مرتفع بمحافظة الشرقية

منذ حوالى ساعة
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مصرع فتاة إثر سقوطها من مكان مرتفع بمحافظة الشرقية

توفت عاملة بمصنع ورق بالشرقية مصرعها إثر سقوطها من مكان مرتفع بمقر عملها.

تلقى أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس، يفيد بوصول، جثة هامدة إلى مستشفى بلبيس المركزي، لفتاة تُدعى "هاجر" بالغة من العمر 16 سنة، و تعمل بمصنع ورق، ، إثر سقوطها من مكان مرتفع أثناء عملها.


 وعلى الفور انتقل عدد من ضباط القسم إلى موقع البلاغ، وبسؤال المشرف العام بالمصنع، قال بأن المتوفاة حال قيامها بوضع بعض الكراتين بالمصعد المخصص لنقل البضائع بالطابق الثانى، اختل توازنها وسقطت، مما أدى إلى وفاتها فى الحال.


واتهم والدها البالغ من العمر "61" سنة مسئولى المصنع بالإهمال الذى تسبب فى سقوط نجلته ووفاتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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