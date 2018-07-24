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350 طالبا يسجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية بكفر الشيخ

منذ 2 ساعة
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350 طالبا يسجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية بكفر الشيخ

 

أعلنت الدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، 24 يوليو، أن عدد طلاب المرحلة الثانية الذين سجلوا رغباتهم بمعمل التربية النوعية من طلاب الثانوية العامة بلغ 350 طالبا وطالبة حتى الآن، وأن 16 فردا من هيئة التدريس والإداريين يقدمون الإرشادات لطلاب التنسيق وينسقون الرغبات لهم، مؤكدة أنه يتم استقبال الطلاب ثم توجيههم للمعمل لتسجل الرغبات، مؤكدة أنه يلزم على الطالب ملء استمارة الرغبات كاملة قبل مغادرة المعمل.
وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق بحد أدنى 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05 % لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية بعدد طلاب 144059طالب وطالبة، فيما و بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 285 درجة فأكثر أى بنسبة 69.51 % لأقل من ٣٢٨ درجة بعدد طلاب ٥٣٨٦٤ وبإجمالى عدد طلاب 197923.
 

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