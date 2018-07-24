ضبط 149 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح



قال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، 24 يوليو، إن مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، تمكنوا من ضبط 149 كيلو جرامًا غير صالحة للإستهلاك الأدمي، وذلك خلال قيامهم بالمرور اليومي على الأسواق في مدينة مرسى مطروح، أن المرور أسفر عن تحرير 9 مخالفات.

وتضمنت ضبط لحوم منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع ببعض المحلات بالمدينة بإجمالي 149 كيلو جرامًا غير صالحة للإستهلاك الأدمي، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق ببعض المخابز مثل إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن أو عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة ببعض المخابز، تم التحفظ على المضبوطات من السلع الغذائية المنتهية، وتحرير محاضر تموينية للمخالفين والعرض على النيابة العامة.

