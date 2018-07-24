Responsive image

32º

24
يوليو

الثلاثاء

26º

24
يوليو

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • "الصحة": 4 مصابين في حريق نقابة التجاريين
     منذ 6 ساعة
  • حريق ضخم يلتهم مبنى "نقابة التجاريين" و"البنك الأهلي" بوسط البلد
     منذ 6 ساعة
  • عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة من شرطة الاحتلال
     منذ 7 ساعة
  • سانا : مقتل وإصابة 4 أطفال جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف حماة الجنوبي
     منذ 7 ساعة
  • وكالة الأنباء السورية "سانا": الاحتلال الاسرائيلي استهدف الطائرة الحربية في الأجواء السورية
     منذ 8 ساعة
  • وسائل إعلام عبرية: الدفاعات الجوية أسقطت طائرة سورية من طراز "سوخوي" بعد اختراقها أجواء الجولان
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:28 صباحاً


الشروق

6:04 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:38 مساءاً


المغرب

7:58 مساءاً


العشاء

9:28 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إزالة 32 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في قنا

منذ 18 دقيقة
عدد القراءات: 103
إزالة 32 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في قنا


أسفرت حملة في محافظة قنا، مساء اليوم الثلاثاء، 24 يوليو، عن إزالة 32 حالة تعد بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بقريتى دندرة والطويرات بمساحة 9165 متر مربع من المقرر استغلالها فى إقامة مشروعات خدمية مستقبلية بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعد بالمبانى على أراضى ملك وزارة الآثار بقرية الدير الغربى بمساحة 425 مترا مربعا، كما نجحت الحملة فى إزالة 7 حالات تعدى بالزراعة بمساحة 8 أفدنة و6 قراريط. 
 وجاء ذلك لليوم الرابع على التوالى حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة قنا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنفيذ الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة رافقه من حماية الأراضى وأملاك الدولة والإدارات الزراعية والمساحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers