إزالة 32 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في قنا



أسفرت حملة في محافظة قنا، مساء اليوم الثلاثاء، 24 يوليو، عن إزالة 32 حالة تعد بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بقريتى دندرة والطويرات بمساحة 9165 متر مربع من المقرر استغلالها فى إقامة مشروعات خدمية مستقبلية بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعد بالمبانى على أراضى ملك وزارة الآثار بقرية الدير الغربى بمساحة 425 مترا مربعا، كما نجحت الحملة فى إزالة 7 حالات تعدى بالزراعة بمساحة 8 أفدنة و6 قراريط.

وجاء ذلك لليوم الرابع على التوالى حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة قنا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنفيذ الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة رافقه من حماية الأراضى وأملاك الدولة والإدارات الزراعية والمساحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.