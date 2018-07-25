نيابة أبو كبير تُقرر حبس أب متهم بقتل إبنه بعد تعذيبه بالماء المغلي

قررت نيابة أبو كبير، حبس أب متهم بقتل ابنه نتيجة الضرب وسكب الماء المغلي عليه بسبب سرقته لـ 200 جنية أربعة أيام على ذمة التحقيق.

استقبلت مستشفى ههيا للحروق "محمد السيد ثروت "12 عاما تلميذاً في الصف السادس الابتدائي مقيم بمنطقة "الصوالحية" بـ"مركز أبو كبير" مصابا بحروق إثر سقوط ماء مغلي عليه وتوفي في وقت لاحق متأثرا بإصاباته.

بدأت الواقعة:

بتعنيف الوالد لابنه بالضرب بعدما سرق مبلغ 200 جنيه من ورشة كهربائي يعمل بها خلال فترة الإجازة.

وقال صاحب الورشة إن الطفل سرق 200 جنيه بينما قال الطفل إنه أخذ المبلغ لشراء طلبات للعمل ولكنه فقدهم.

واخذ الأب الطفل وعاد إلى المنزل وعندما حاول لاحقا معرفة منه ما إذا كان سرق الـ 200 جنيه أو فقدهم بالفعل بدأ الطفل في البكاء والصياح فضربه والده ثم وثقه من يديه وقدميه وأدخله "دوة المياه" وأمسك بإناء به ماء مغلي وهدده بإلقاء الماء المغلي عليه إذا لم يقل الحقيقة فازدادت صرخات الطفل فألقى عليه الأب الماء المغلي وتدخلت جدته لإنقاذه وتم نقله إلى مستشفى أبو كبير بسيارة والده وتم تحويله إلى مستشفى "ههيا للحروق" وتوفي الطفل في وقت لاحق.



وألقت قوات أمن الشرقية القبض على الأب وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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