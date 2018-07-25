ضبط 703 مولدات كهربائية مجهولة المصدر في الجيزة



تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، مساء اليوم الإربعاء، 25 يوليو،من ضبط 703 مولدات كهربائية مجهولة المصدر، كانت وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام "ع. م"، المدير المسئول عن شركة للاستيراد والتصدير الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور باستيراد رسالة من صنف (مولد كهربائي) غير مطابقة للمواصفات القياسية وطرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وتم شن حملة من ضباط الإدارة ومفتشي التموين، استهدفت الشركة المشار إليها، وأسفرت عن ضبط المتحرى عنه وبلغ إجمالي المضبوطات 703 قطع من صنف (مولد كهربائي) غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالح للاستخدام.