تنفيذ 8 قرارات إزالة تعدٍ على أراضي الدولة في السويس

نفذت أجهزة محافظة السويس، مساء اليوم الإربعاء، 25 يوليو، حملة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، شملت 8 قرارات بعدد 23 حالة بمساحة 30 فدان مبان، بالطوب الأبيض والخرسان المسلحة، وأسوار بمنطقة أرض اللاجون بحي الجناين لليوم الثاني على التوالي.