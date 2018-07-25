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تنفيذ 8 قرارات إزالة تعدٍ على أراضي الدولة في السويس

منذ حوالى ساعة
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تنفيذ 8 قرارات إزالة تعدٍ على أراضي الدولة في السويس

 

نفذت أجهزة محافظة السويس، مساء اليوم الإربعاء، 25 يوليو، حملة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، شملت 8 قرارات بعدد 23 حالة بمساحة 30 فدان مبان، بالطوب الأبيض والخرسان المسلحة، وأسوار بمنطقة أرض اللاجون بحي الجناين لليوم الثاني على التوالي.

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