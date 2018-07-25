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ضبط 63 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

منذ حوالى ساعة
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ضبط 63 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة


تمكنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الإربعاء، 25 يوليو، من ضبط (15086) مخالفة مرورية متنوعة، من بينهم ( 5604 ) مخالفات تجاوز السرعات المقررة.
ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، فقد أسفرت جهود الحملات عن ضبط 63 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون. 

 

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