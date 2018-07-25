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نيابة الجمالية تكشف عن سبب حريق مستشفى الحسين

منذ حوالى ساعة
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نيابة الجمالية تكشف عن سبب حريق مستشفى الحسين

 


تسلمت نيابة الجمالية، مساء اليوم الإربعاء، 25 يوليو،  تقرير الأدلة الجنائية في واقعة حريق مستشفى الحسين، وكشف تقرير الأدلة الجنائية النهائي، أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل غرفة الاجتماعات المغلقة بمبنى المستشفى في الطابق الرابع، وامتد على أثرها الحريق للطوابق الخامس والسادس.
وكان تقرير الحماية المدنية، الذي كشف وجود مخالفات كثيرة داخل المستشفى، منها عدم وجود طفايات حريق، وعدم وجود أجهزة إنذار مبكر للحرائق، 
واستمعت النيابة لأقوال مدير المستشفى، والذي قال إن سبب الحريق ماس كهربائي نشب في أحد قاعات الاجتماع بالدور الرابع بالمستشفى، كما استمعت لأقوال الطبيب المعالج للحالة المتوفاة الذي أفاد بأنها تُوفيت أثناء نقلها من الغرفة، لإنقاذها من الحريق.
وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة الجمالية الجزئية، أن حالة الوفاة الوحيدة التي أسفر عنها حريق مستشفى الحسين الجامعي، كانت لمُسن، وتُوفي أثناء نقله من القسم الذي كان به، إلى قسم آخر، وأن الوفاة طبيعية، نتيجة مرضه.
 

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