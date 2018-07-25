ضبط 5 طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنشأة ناصر



تمكنت الإدارة العامة للصحة والمجازر وأطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، مساء اليوم الإربعاء، 25 يوليو، من ضبط 5 طنا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 3.5 طن من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى الثلاجات بحي منشأة ناصر، كما تم ضبط 150 كجم من اللحوم المفرومة والكبدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمحل شهير بحلوان وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضرين بالإجراءات رقمي 17561، 17561.

وتمكنت من ضبط 332 كجم من اللحوم المجمدة و10 كجم من اللحم المفروم بها تغير بالخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المحلات الكبرى بالازبكية وتم تحرير محضر رقم 9344 ج ج وإعدام المضبوطات، كما تم ضبط 18 زوج حمام و19 كجم لحوم مستوردة و15 كجم لحوم مفرومة و21 كجم سجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوبر ماركت بالمرج وتم تحرير محضر رقم 23099 ج ج بالإجراءات والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة.