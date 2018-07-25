غرق 3 جثث من عائلة واحدة أثناء استحمامهم بنهر النيل



تلقى أمن البحيرة، مساء اليوم الإربعاء، 25 يوليو، إخطارً من المستشفى العام يفيد بوصول كل من أحمد جمعة السيد، 13 سنة، شيرين جمعة السيد، 18 سنة، انتصار محمد الدرس، 23 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية برج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ، جثث هامدة، حيث لقوا مصرعهم أثناء استحمامهم بنهر النيل جرفهم التيار، وتم انتشال الجثث بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ببرج رشيد وجارٍ البحث عن جثة أخرى.

وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال 3 جثث غرقى من عائلة واحدة بمنطقة برج رشيد، أثناء استحمامهم بنهر النيل ببرج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ جرفهم التيار.