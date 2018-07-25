Responsive image

33º

25
يوليو

الأربعاء

26º

25
يوليو

الأربعاء

 خبر عاجل
  • عاجل/ انطلاق صافرات الإنذار في سماء الجولان
     منذ 5 ساعة
  • ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري في باكستان إلى 55 قتيلًا ومصابًا
     منذ 10 ساعة
  • تنظيم الدولة "داعش" يعلن مسؤوليته عن حادث "تورنتو"
     منذ 10 ساعة
  • مصرع ربة منزل أسفل عجلات ترام بالأسكندرية
     منذ 10 ساعة
  • الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تعلن غداً الخميس إضراب شامل في مختلف مؤسسات "الأونروا" بغزة رفضًا لإنهاء عمل موظفي برنامج الطوارئ
     منذ 10 ساعة
  • البورصة تتراجع تحت ضغوط بيعية خلال منتصف تعاملات اليوم
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:29 صباحاً


الشروق

6:04 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:38 مساءاً


المغرب

7:57 مساءاً


العشاء

9:27 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

غرق 3 جثث من عائلة واحدة أثناء استحمامهم بنهر النيل

منذ 34 دقيقة
عدد القراءات: 60
غرق 3 جثث من عائلة واحدة أثناء استحمامهم بنهر النيل


تلقى أمن البحيرة، مساء اليوم الإربعاء، 25 يوليو، إخطارً من المستشفى العام يفيد بوصول كل من أحمد جمعة السيد، 13 سنة، شيرين جمعة السيد، 18 سنة، انتصار محمد الدرس، 23 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية برج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ، جثث هامدة، حيث لقوا مصرعهم أثناء استحمامهم بنهر النيل جرفهم التيار، وتم انتشال الجثث بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ببرج رشيد وجارٍ البحث عن جثة أخرى. 
وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال 3 جثث غرقى من عائلة واحدة بمنطقة برج رشيد، أثناء استحمامهم بنهر النيل ببرج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ جرفهم التيار.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers